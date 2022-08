TENIS ONLINE: Kolaps? Zatím ne. Plíšková drtí Američanku

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková zasáhuje ve středu jako jediná česká zástupkyně v singlu do tenisového turnaje žen v Torontu. Všechny ostatní české hráčky se totiž s podnikem už rozloučily. Třicetiletá lounská rodačka o postup do třetího kola bojuje s o deset let mladší Američankou Amandou Anisimovou, prnví set vyhrála 6:1. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži na webu Sport.cz.

Karolína Plíšková na archivním snímku.

Reklama