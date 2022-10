TENIS ONLINE: Krejčíková usiluje o prvenství proti domácí Kontaveitové

Brněnská rodačka Krejčíková se naposledy dostala do finále dvouhry turnaje WTA v lednu tohoto roku v Sydney, kde podlehla na Španělce Paulu Badosaové. Od února do května ji zabrzdilo zranění lokte. Poprvé od ledna také vyhrála čtyři singlové zápasy za sebou. Ve čtyřhře ale po boku Kateřiny Siniakové dál září a naposledy společně opanovaly US Open.