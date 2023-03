TENIS ONLINE: V Miami jde do akce šest českých tenistek

Hned šest českých tenistek jde do hry ve třetím kole turnaje v Miami. Jako první je k vidění dokonce derby. Karolína Plíšková vyzvala od 17:00 krajanku Markétu Vondroušovou. Následně půjde do hry Karolína Muchová v souboji s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Petra Kvitová si o postup do osmifinále zahraje proti Donně Vekičové z Chorvatska. Barbora Krejčíková pak nastoupí proti Američance Madison Keysové. Až v pondělí pak bude světová dvojka Aryna Sabalenková soupeřkou Marie Bouzkové. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: Mark J. Terrill, ČTK/AP Karolína Plíšková na archivním snímku.Foto : Mark J. Terrill, ČTK/AP