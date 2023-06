Tenisová šampionka Raducanuová šokovala: Kéž bych US Open nikdy nevyhrála!

"Když jsem tehdy slavila na kurtu, měla jsem to tak, že bych kvůli tomuhle okamžiku absolvovala cokoliv na světě," uvedla Raducanuová. "Od té doby přišla spousta neúspěchů. Jeden za druhým. Jsem odolná a hodně tolerantní, ale není to snadné. A někdy mě teď i napadne: kéž bych to US Open nikdy nevyhrála," uvedla britská tenistka.