Tenista Raonic při návratu do Toronta porazil favorizovaného Tiafoea

"Dva roky mimo, pět let od té doby, co jsem hrál v Torontu, a celé čtyři roky od okamžiku, kdy jsem hrál naposledy před svými rodiči, kteří byli u většiny mých juniorských i profesionálních zápasů," uvedl Raonic po výhře v utkání, které se protáhlo na dvě a tři čtvrtě hodiny. "Díky tomuhle všemu to pro mě byl úžasný večer a jsem za to neskutečně vděčný," dodal rodák z černohorské Podgorici.