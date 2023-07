Tetování? Bude, bude. Trenérovi Vondroušové mrznul úsměv na rtech

Vondroušovou vedl už v roce 2019 až do finále na Roland Garros, pak se ale jejich cesty rozešly, když Hernych s partnerkou čekali narození čtvrtého dítěte. Mentor Vondroušové Jiří Hřebec dal ale úspěšnou dvojici letos zase dohromady. A současnou spolupráci tak bude 44letému Hernychovi připomínat i obrázek na těle.

Jaký? „To zatím nevíme, ale snad to bude brzy," věří Vondroušová. V britských médiích se objevilo, že se uvažuje např. o jahodě symbolizující tradiční wimbledonský pokrm. Tenistku zase rozesmála myšlenka, že by měl kouč vytetovanou její podobiznu.

Zatímco Vondroušová, která má na těle spousty nejrůznějších tetování, se tématem evidentně dobře baví, Hernych je o něco rozpačitější.

„My se společně musíme dohodnout, kam, co, jak," vykládal Hernych a trochu mu u toho mrznul úsměv na rtech. „Ale bude to," ujistila Vondroušová.

Původně měl tetovací rituál proběhnout už v Londýně, časově to však nevycházelo. „Byl tam hroznej šrumec kolem Markéty. Vůbec jsme neměli prostor. Asi by to ale bylo spontánnější," povzdechl si Hernych, že už to mohl mít za sebou.

Vondroušová si každopádně pořídí další kérku. S tím nemá vůbec problém. „Tetování mi dělají všechno holky. V tenisu jsou kluci potetovaní celkem dost a myslím, že to nikdo moc neřeší. Pro mě je super, že jsem vyhrála Wimbledon a jsem pokérovaná. Lidi to musí brát, že to je normální," řekla Vondroušová.

Když se ale její trenér ohlédne za minulými dvěma týdny, pak mu v paměti uvízly úplně jiné, podstatnější věci.