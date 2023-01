Těžké deprese ruské tenisové hvězdy: Než moje dny skončí, budu bojovat

Na kurtu často působí unaveným a zničeným dojmem, ovšem zdání klame. Soupeřům, kteří se dozví, že jejich dalším protivníkem bude právě Rubljov, moc důvodu k optimismu nezbývá. V roce 2022 si ruský tenista připsal čtyři tituly, což mu na konci roku zajistilo premiérový start na Turnaji mistrů, kde navíc došel až do semifinále.

Rodák z Moskvy však na sebe upozornil i jinak než jen tenisovým uměním. Na konci února, jen pár dní poté, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu, napsal po vítězném semifinále na turnaji v Dubaji na kameru jasný vzkaz "No War, please".

"Ano, vždy jsem měl sklony k depresi. Vždy jsem příliš často přemýšlel o životě a smrti. Asi až příliš často. Ale než moje dny tady skončí, vždy budu bojovat za to, čemu věřím, co miluji a koho miluji," psal Rubljov.

První atak deprese ruský tenista přiznal v roce 2019, další velké psychické problémy následovaly o dva roky později po jeho vyřazení na domácím turnaji v Moskvě. "Vždy jsem byl zvyklý bojovat a najednou to prostě nešlo. Nemohl jsem. Zaplavily mě pocity bezmoci a zmaru," přiznal.

Další poněkud tajuplné vyjádření šestinásobného grandslamového čtvrtfinalisty přišlo vzápětí. "V poslední době se snažím pracovat na něčem, co je pro mě velmi důležité. Rád bych se s vámi o to podělil. Věřím, že to může pomoci řadě lidí na této planetě," uvedl Rubjlov při příležitosti prezentace své značky "Rublo", kterou symbolizuje pár "andělských křídel".