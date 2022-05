Další výbuch vzteku na French Open! K újmě málem přišlo malé dítě

Emoce s tenisty a tenistkami v Paříži pořádně cloumají. Poté, co Andrej Rubljov málem do obličeje zasáhl odraženým míčkem jednoho z dobrovolníků, mohlo k újmě přijít malé dítě v hledišti. Tentokrát si svou frustraci na své raketě vybila Rumunka Irina Beguová, která s ní hodila o zem, jenže raketa se vymrštila do hlediště, kde jen těsně minula malého fanouška.

Foto: @tlaenpix, Twitter Rumunská tenistka Irina Beguová mohla mít pořádný malér.Foto : @tlaenpix, Twitter

Článek Ruský tenista Andrej Rubljov během svého prvního zápasu na letošním Roland Garros neudržel nervy na uzdě a po prohrané první sadě napálil míček do své lavičky, jenže ten se od ní odrazil směrem k hlavě jednoho z dobrovolníků. Jen díky jeho včasné reakci nebyl tenista diskvalifikován. Nyní si svou frustraci ze špatného vstupu do třetí sady v zápase s Ruskou Alexandrovovou potřebovala vybít Rumunka Beguová. Ta se asi zřejmě řídila radou předchozího hříšníka Rubljova, který po svém incidentu řekl, že „měl raději mrštit raketou o lavičku." Rumunka tak naštvaně odhodila raketu na zem, jenže ta se odrazila a skončila v hledišti. Jen těsně minula dětského fanouška, který byl nejprve v šoku, a pak se rozplakal. Pokud by ho Beguová trefila, následovala by jistě diskvalifikace a pokuta. I když v tomto případě došlo nepopiratelně k ohrožení publika, umpirový rozhodčí po poradě s přivolaným supervizorem jen třiašedesáté hráčce žebříčku udělil varování. To pořádně vytočilo její ruskou soupeřku. Alexandrovová po incidentu nedokázala využít lehkého vykolejení Beguové a nakonec prohrála 7:6, 3:6 a 4:6. Rumunka, která se ve třetím kole turnaje utká s přemožitelkou Karolíny Plíškové Jeanjeanovou, se po zápase šla ještě jednou malému chlapci a jeho rodičům omluvit a na závěr se s ním ještě vyfotila. French Open Zkrat ruského tenisty Rubljova na French Open! Jen o vlásek unikl diskvalifikaci

Reklama