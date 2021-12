Thiem se odhlásil z exhibice v Abú Zabí, po zranění se vrátí až v Austrálii

"Samozřejmě bych rád hrál, ale bylo by to jen tak tak. Rekonvalescence jde podle plánu, nemám vůbec žádné bolesti, akorát jsem ve skluzu s tréninkem úderů," uvedl Thiem, který nebyl na operaci a zápěstí léčil konzervativně. "Budu se dál připravovat v Dubaji a 22. prosince odletím do Sydney, kde strávím Vánoce a Silvestra a budu trénovat. Pak si snad zahraju na ATP Cupu."