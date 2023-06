Šestadvacetiletá Boulterová v semifinále zdolala o pět let starší krajanku Heather Watsonovou 6:4, 7:5. Už postupem do semifinále dosáhla životního úspěchu. Ve čtvrtfinále uspěla až na pátý pokus, když v pátek zdolala jinou britskou hráčku Harriet Dartovou. Radovat se může také z posunu do první stovky světového žebříčku, kam se vrátí po čtyřech letech.

"Znamená to pro mě hrozně moc, zvlášť když se mi to povedlo tady. Dala jsem do toho srdce a povedlo se," uvedla po postupu do finále Boulterová, která je na 126. místě pořadí WTA.