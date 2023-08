Trenér Bajin? Klíčové jsou výsledky, které po povedeném úvodu sezony nebyly dobré, říká Hrdlička

"Karolína se mi omluvila. Řekla mi, že udělala chybu, že mě neměla nechat jít. Povídala, že plánuje mít nejlepší rok svého života a chce pro to udělat vše, co bude v jejích silách. Zatím dělá vše, co od ní chci," říkal po znovuobnovené spolupráci bývalý kouč Naomi Ósakaové či Kristiny Mladenovicové Sasha Bajin. Ani napodruhé to však nevyšlo a osmatřicetiletý kouč se pakoval podruhé.