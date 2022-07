Triumfální jízda! Bouzková deklasovala ruskou soupeřku a slaví první titul

Čtyřiadvacetiletá Bouzková získala premiérový titul při čtvrté finálové účasti. Navázala na úspěšné vystoupení ve Wimbledonu, kde došla do čtvrtfinále, a celkem vyhrála devátý z deseti z posledních zápasů. O tři roky mladší Potapovovou porazila i ve druhém vzájemném zápase. Ruska ztratila ve finále sedm z osmi servisů a udělala pět dvojchyb.

Bouzková měla výtečný vstup do utkání a díky třem prolomeným servisům se dostala do vedení 5:0. Potapovová několikrát reklamovala nezahlášený aut, během přestávky schovala hlavu do ručníku, hrozbu kanára přesto po odehraných 27 minutách neodvrátila. Ruska ztratila set vůbec poprvé na turnaji.