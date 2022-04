Tsitsipas obhájil titul na turnaji Masters v Monte Carlu

"Byl to hodně těžký soupeř. Bojoval i ve chvílích, kdy už jsem ani nečekal, že ještě bude bojovat. Zahrál pár úžasných vítězných míčů jakoby z ničeho nic a byl hrozně nepředvídatelný," pochválil soupeře finalista loňského Roland Garros Tsitsipas. "Bylo to pozoruhodné a jsem na sebe pyšný. V některých chvílích to sice vypadalo, že se to nevyvíjí dobře, ale dokázal jsem zůstat klidný a věřil jsem, že to dotáhnu," dodal v rozhovoru na kurtu.