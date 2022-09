"Je to samozřejmě velká zkušenost zahrát si proti takové šampionce na druhém největším tenisovém stadionu v New Yorku. Začátek utkání byl těžký a nečekala jsem, že mi zabije každou šanci, kterou jí nabídnu. Druhý set mě ale hodně mrzí, protože jsem vedla 4:1 a 40:0. O moc lépe jsem to už mít rozjeté nemohla. Do toho jsem měla tři brejkboly na 5:5. Škoda, ale co se dá dělat," řekla českým novinářům Fruhvirtová.