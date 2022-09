Krejčíková se Siniakovou si nezahrají, déšť jejich zápas odsunul na středu

České tenistky Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková si musí na čtvrtfinálový souboj ve čtyřhře na US Open ještě den počkat. Úterní duel o postup do semifinále s elitním kanadsko-mexickým deblovým párem Gabriela Dabrowská, Giuliana Olmosová totiž znemožnil vytrvalý déšť nad New Yorkem a pořadatelé se rozhodli souboj přeložit na středeční 17. hodinu SELČ.

Foto: Mike Lawrence, ČTK/AP Kateřina Siniaková (vpravo) a Barbora Krejčíková jsou ve hře o premiérový titul na US Open.Foto : Mike Lawrence, ČTK/AP