Já mám teď hlavně obrovskou radost, že jsme po vítězstvích v Melbourne, Paříži a Londýně dokázaly zvítězit i v New Yorku. Zatím naše úspěchy nevnímám v celkovém kontextu zejména posledního půldruhého roku. V hlavě teď mám spíš to, že letošní sezona ještě není zdaleka u konce. Po krátkém odpočinku začnu zase trénovat. V Americe to byl obrovský zápřah. Věřím, že doma naberu novou energii, a vrhnu se do dalších turnajů.