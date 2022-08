Medveděv si postupem do finále v Mexiku pojistil pro US Open pozici jedničky

Daniil Medveděv si postupem do finále turnaje ATP v Los Cabos pojistil nejméně do konce US Open pozici světové jedničky. Ruský tenista, jenž bude na grandslamu v New Yorku obhajovat trofej, v semifinále porazil Srba Miomira Kecmanoviče 7:6, 6:1. V Mexiku si zahraje o první letošní titul, čeká ho úřadující šampion Brit Cameron Norrie.

Foto: Carlos Perez Gallardo, Reuters Ruský tenista Daniil Medveděv na turnaji v Mexiku.Foto : Carlos Perez Gallardo, Reuters

Článek Kecmanovič se proti ruskému favoritovi dostal do vedení 4:1, ale v sedmém gamu mu Medveděv brejk vrátil a sadu rozhodl tie-break. V něm bodoval pouze lídr žebříčku. "Byl to hrozně těžký zápas. On výborně začal a celý první set měl špičkovou úroveň. Tie-break byl skvělý," řekl šestadvacetiletý Rus, jenž se k turnajům vrátil po měsíci a půl a vynechaném Wimbledonu, kde ruští a běloruští hráči nesměli kvůli invazi na Ukrajinu startovat. Finále si letos zahraje počtvrté. Turnajová trojka Norrie si šanci na obhajobu titulu v Los Cabos udržel vítězstvím 6:4, 3:6 a 6:3 nad druhým nasazeným Félixem Augerem-Aliassimem z Kanady. Tenisový turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 808.770 dolarů) Dvouhra - semfinále Medveděv (1-Rus.) - Kecmanovič (4-Srb.) 7:6 (7:0), 6:1 Norrie (3-Brit.) - Auger-Aliassime (2-Kan.), 6:4, 3:6, 6:3

