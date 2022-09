Fotogalerie +9

Další čtvrtfinálovou dvojici tvoří Ital Jannik Sinner a Španěl Carlos Alcaraz. Sinner porazil Ilju Ivašku z Běloruska 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3. Devatenáctiletý Alcaraz, který se může po US Open stát světovou jedničkou, vyřadil Chorvata Marina Čiliče po takřka čtyřhodinovém boji 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.

Mezi ženami pokračuje světová jednička Polka Iga Šwiateková. Dvojnásobná vítězka Roland Garros otočila duel s Němkou Jule Niemeierovou a po výhře 2:6, 6:4, 6:0 je poprvé na betonových dvorcích ve Flushing Meadows mezi nejlepší osmičkou. Příště vyzve přemožitelku Petry Kvitové, domácí tenistku Jessicu Pegulaovou.

Šampion letošního Australian Open a Roland Garros Nadal nevyužil možnost vzdálit se v počtu grandslamových titulů Novaku Djokovičovi. Srb, který má na kontě o jeden triumf méně, se US Open neúčastní kvůli odmítavém postoji k očkování proti koronaviru.

Nadal podlehl o 12 let mladšímu Tiafoemu poprvé. Američan se stal jeho jediným přemožitelem na letošních grandslamech. Ve Wimbledonu odstoupil rodák z Mallorky před semifinále kvůli natrženému břišnímu svalu.

"Důvod porážky je jednoduchý. Zahrál jsem špatně a on dobře," řekl na tiskové konferenci Nadal. "Můžeme hledat výmluvy nebo si stěžovat, ale nic se nezmění. Musíme k sobě být kritičtí. To je podle mě jediná cesta, jak se zlepšovat a najít do budoucna řešení," doplnil španělský tenista.

Tiafoe se opíral o podporu domácích diváků a zahrál 48 vítězných míčů. Za celý zápas ztratil jen dvakrát servis, Nadal o něj přišel pětkrát. "Vůbec nevím, co říct. Nemohu tomu uvěřit. Rafa je jedním z nejlepších hráčů všech dob. Podařilo se mi ale zahrát neuvěřitelný zápas. Ani nevím, co se stalo," uvedl.

Španěl zaznamenal nejhorší výsledek na US Open od roku 2016 a tři roky staré vítězství nezopakuje. "Týden před turnajem to bylo v tréninku dobré, ale když se začalo, moje hra šla dolů. Možná se na mně podepsala psychika z toho, co dělo v posledních týdnech. Na tom ale nesejde. Narazil jsem v osmifinále na lepšího hráče, než jsem byl já. Proto letím domů," řekl Nadal.

Jeho o 17 let mladší krajan Alcaraz v New Yorku zůstává. Třetí nasazený hráč přišel v duelu s Chorvatem Čiličem o sérii tří zápasů bez ztráty setu, přesto vybojoval po třech hodinách a 56 minutách postup do čtvrtfinále US Open podruhé za sebou. Čiličovi nepomohlo ani 14 es a 45 vítězných míčů.

Turnajová trojka Alcaraz je po vypadnutí Nadala a Daniila Medveděva nejvýše postaveným hráčem v turnaji. Po US Open se může stát světovou jedničkou.

Postup Šwiatekové do čtvrtfinále se nerodil snadno. Jednadvacetiletá Polka prohrála kvůli dvěma ztraceným servisům první set a ve druhém měla po dalším brejku soupeřky manko 1:2. Na lavičce schovala hlavu do ručníku a snažila se namotivovat k obratu. Ten se jí vzápětí povedl.

Šwiateková získala čtyři brejky, vyhrála sadu 6:4 a v rozhodujícím setu nadělila soupeřce "kanára". Wimbledonská čtvrtfinalistka Niemeierová, které patří 108. místo v žebříčku WTA, ztratila od začátku druhé sady až do konce zápasu sedm servisů za sebou. Celkem udělala 42 nevynucených chyb.

"Jsem hrdá, že jsem neztratila naději. Bylo to pro mě těžké zatlačit ji zpět," řekla po utkání Šwiateková. "Mám radost, že si před vámi ještě zahraju a doufám, že se vám budou moje zápasy líbit," doplnila s úsměvem.

Rubljov si proti Norriemu připsal ve třetím vzájemném zápase druhé vítězství a zahraje si čtvrtfinále US Open potřetí. Ztratil jen jedinkrát servis a o tři roky staršího soupeře vyřadil po dvou hodinách a šesti minutách. Pomohl si 11 esy.

Olympijský vítěz ze smíšené čtyřhry v Tokiu postoupil do čtvrtfinále grandslamu pošesté v kariéře. Mezi čtyři nejlepší se ale dosud nedostal.