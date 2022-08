Šwiateková - Paoliniová 6:3, 6:0 Světová jednička Šwiateková vstoupila do US Open hladkou výhrou

Světová jednička Iga Šwiateková z Polska vstoupila suverénně do tenisového US Open. Dvojnásobná šampionka Roland Garros porazila v prvním kole newyorského grandslamu Italku Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:0. Její další soupeřkou bude lepší z duelu mezi bývalou vítězkou US Open Sloane Stephensovou z USA a Belgičankou Greet Minnenovou.

Foto: Geoff Burke, Reuters Světová tenisová jednička Iga Šwiateková servíroje během 1. kola US open.Foto : Geoff Burke, Reuters

Článek Fotogalerie +2 Jednadvacetiletá Šwiateková obhajuje na US Open loňskou účast v osmifinále, což je ve Flushing Meadows její dosavadní maximum. Čtvrtý start v hlavní soutěži dnes zvládla s přehledem až na zaváhání v závěru úvodního setu, v němž dvakrát přišla o podání. Ve druhé sadě už podobný výpadek nedopustila a po 67 minutách proměnila druhý mečbol. US OPEN (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 1. kolo: Norrie (7-Brit.) - Paire (Fr.) 6:0, 7:6 (7:1), 6:0 Dimitrov (17-Bulh.) - Johnson (USA) 6:3, 6:2, 6:2 Ženy Dvouhra - 1. kolo: Šwiateková (1-Pol.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:0 Sabalenková (6-Běl.) - Harrisonová (USA) 6:1, 6:3 Pegulaová (8-USA) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2 Výsledky českých tenistek naleznete ZDE US Open US Open 2022: Program a výsledky českých hráčů