Český zástupce a národní jednička Jiří Lehečka vyzve ve své premiéře na US Open Christiana Garínu, zkušenější Jiří Veselý si zahraje proti 22. hráči světa Britu Danieli Evansovi.

Daniil Medvěděv bude plnit roli nasazené jedničky, jeho loňský finálový soupeř Novak Djokovič, kterému Medvěděv překazil útok na kalendářní Grand Slam, nakonec na turnaji startovat nebude z důvodu nepovolení vstupu do země na základě jeho neočkování proti koronaviru. Druhým nasazeným tak bude Španěl Rafael Nadal.

Ženský titul bude obhajovat loňské největší překvapení turnaje Britka Emma Raducanová. V té době osmnáctileté hráčce se jako první v historii US Open podařilo projít koly kvalifikace až k zisku titulu , kdy ve finále porazila Kanaďanku Leylah Fernandezovou 6:3 a 6:4

Mezi dalším hráči nebude chybně aktuální ženská světová jednička Iga Swiateková či letošní vítězka Wimbledonu Elena Rybakinová. Divokou kartu do hlavní soutěže dostala od pořadatelů také někdejší šampionka Venus Williamsová či šampion z roku 2020 Dominic Thiem.

V případě, že byste na US Open vyhráli ve čtyřhře, musíte se podělit o 688 tisíc dolarů, za účast v kvalifikaci ve dvouře dostanete 21,1 tisíc dolarů.

Stejně jako ostatní grandslamové tenisové turnaje je možné US Open sledovat přes sportovní kanál Eurosport či jeho online platformu Eurosport Player. Další možností je využít streaming některých sázkových kanceláří. Tam bývá shlédnutí podmíněno zaplacení registrace či vsazením minimální částky.

Historické tabulce nejúspěšnějších hráčů na US Open vládnou zástupci pořadatelské země. Ten nejlepší, Bill Tilden, dokázal mezi lety 1920 až 1925 zvítězit hned šestkrát, štastnou sedmičku pak zakončil výhrou v roce 1929. Číslo sedm se stalo osudovým také jeho krajanům Richardu D. Searsovi a Williamu Larnedovi.

Ze zástupců Evropy je nejvýše Roger Federer, který pozvedl vítěznou trofej pětkrát. Nadšeného tenisového fanouška může těšit, že tato statistika nese i českou stopu. A to díky Ivanu Lendlovi, který na US Open zvítězil třikrát po sobě mezi lety 1985 - 1987.

Mezi ženami taktéž dominují Američanky. Ve 20. letech minulého stolejí US Open nejčastěji ovládala Molla Malloryová, která zapsala osm titulů. Z novodobé historie se ji nejvíce přiblížily na přelomu 70. a 80. let Chris Evertová, v novém tisíciletí pak legendární Serena Williamsová. Obě hráčky na US Open vyhrály šestkrát.