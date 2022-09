"Vystoupení na US Open samozřejmě trochu změní pohled na sezonu. Tenhle ročník byl pro mě dlouho katastrofální. Teď už to bude menší katastrofa, ať se přihodí cokoliv," řekla s úsměvem na tiskové konferenci Plíšková. "V létě jsem odehrála pár zápasů, které mi dodaly sebedůvěru. A ta rozhoduje o všem. Profesionálky nezapomenou hrát tenis, jen se potřebujete uklidnit, což se snáze podaří po několika vítězstvích a úspěšných tříseťácích," doplnila finalistka US Open z roku 2016.

Duel s Azarenkovou byl jedním z nich. Ve více než tříhodinové bitvě bývalých světových jedniček zahrála Plíšková 53 vítězných míčů a odvrátila 11 ze 14 brejkbolů. Přestože druhou sadu ztratila v tie-breaku, ve třetí vývoj kontrolovala. Při servisu byla stoprocentní a přidala dva brejky. O tři roky starší Bělorusku porazila popáté z devíti zápasů a podruhé za sebou.

"Bylo to těžké. Ne že bych to ale čekala lehčí. Ani z jedné strany nebylo moc lehkých chyb a vše jsme si musely uhrát. Bylo to náročné i po fyzické stránce. Neplatilo, že bych si to jen odservírovala nebo ustřílela. Něco jsem musela obehrát a oběhat. Jsem ráda, že jsem potom třetí set kondičně zvládla," řekla Plíšková.

Přestože kvůli zranění nohy nemohla před US Open týden trénovat, vyhrála na něm už třetí třísetový duel. Celkem letos zvládla 12 ze 17 zápasů, které dospěly do rozhodující sady. "To je do dalších zápasů také důležité. Kdybych byla momentálně v horší mentální situaci, mohla bych ten třetí set prohrát nebo mi mohl utéct začátek. A to se pak s takovou hráčkou blbě dohání. Byla jsem však v klidu. Fyzicky jsem se cítila dobře," podotkla.

"Noha už je v pohodě a tím, že je den volna, budu dobrá. Máme čas trochu zregenerovat. Je jasné, že když se to na konci turnaje sečte, bude to někde znát, ale všichni jsme na tak dobré fyzické úrovni, že by to nemělo úplně vadit," doplnila.

Rodačka z Loun prožívá nejlepší grandslam v sezoně. Na Roland Garros a ve Wimbledonu vypadla ve 2. kole, na Australian Open kvůli zlomenému zápěstí nestartovala. Po vyřazení Petry Kvitové je poslední českou účastnicí ve dvouhře. "Hraju dobře, možná líp než v loňském ročníku," porovnávala Plíšková.

Dostala se do desátého grandslamového čtvrtfinále a pátého na US Open. V boji o postup mezi čtyři nejlepší narazí na Sabalenkovou. Loňská semifinalistka a šestá hráčka světa otočila duel proti domácí Američance Danielle Collinsové.