Současná česká jednička Petra Kvitová prošla do třetího kola posledního grandslamu tohoto ročníku velmi hladce, poněvadž její soupeřka Anhelina Kalininová nemohla do utkání nastoupit z důvodu nemoci. Proti aktuálně desáté hráčce se pokusí pokořit výsledek z minulého roku. Jejím maximem jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017.