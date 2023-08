Národní tenisové centrum Billie Jean Kingové na svých betonových kurtech přivítá již 143. ročník jednoho z nejpopulárnějších turnajů světa. Celkem 22 kurtů, včetně centrálního dvorce Artura Ashe s kapacitou téměř 24 000 diváků, bude na přelomu srpna a září hostit kompletní tenisovou světovou špičku, a to v celkem 14 hracích dnech.

Významnou stopu v tenisové historii díky triumfu na loňském US Open zanechaly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ty si vítězstvím nad párem McNallyová/Townsendová zajistily tzv. "kariérní grandslam", kterým se mohou pyšnit tenisté po ovládnutí všech čtyř turnajů velké čtyřky.

Stejně jako tomu bývá u jiných turnajů, také US Open bude předcházet kvalifikace, která startuje v úterý 22. srpna. Postupující hráči a hráčky budou známí v pátek 25. sprna. Hlavní soutěž začne o tři dny později prvními koly dvouher, čtvrtfinálové zápasy jsou naplánovány na 5. a 6. září.

Samotný vrchol US Open se odehraje o víkendu 9. a 10. září. Po sobotním finálovém dni budeme znát vítěze smíšené čtyřhry (nebo čtyřhry mužů), hned poté je naplánováno finále dvouhry žen. V neděli se nejprve odehraje finále čtyřhry žen, grandiózním vyvrcholením pak bude finále mužské dvouhry.

Kompletní přehled zápasů českých hráčů bude doplněn po skončení kvalifikace US Open 2023. Informace budeme aktualizovat.

Dva týdny před akcí již známe přihlášené do hlavní soutěže mužů a žen. Do hlavní soutěže amerického turnaje se mezi muži dostali Jiří Lehečka a Jiří Veselý. Oproti tomu Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Zdeněk Kolář se do hlavní soutěže musí probít skrz kvalifikaci.