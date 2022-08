Ústup ze slávy, nebo sázka na třináctku? Mohou česká želízka na US Open rozbít bank?

Loni to byly grandslamové hody. Barbora Krejčíková šampionkou Roland Garros, Karolína Plíšková ve finále Wimbledonu, Karolína Muchová v semifinále Australian Open. Letos ale z největších turnajů kápla pro český tenis ‚jen‘ dvě čtvrtfinále (Krejčíková v Melbourne, Marie Bouzková na trávě v All England Clubu). Newyorský turnaj je poslední šancí, jak bilanci roku 2022 vylepšit. Po úspěšné kvalifikaci narostl počet českých želízek z devíti na 13. Bude to šťastné číslo?

Foto: Susan Mullane, Reuters Petrá Kvitová během turnaje v Cincinnati. Foto : Susan Mullane, Reuters

Článek Petra Kvitová (21. ve WTA). Ve dvaatřiceti je znovu českou jedničkou. Mezi širší okruh favoritek se zařadila postupem do finále v Cincinnati, kde nedávno zasnoubená hráčka vypadala fyzicky skvěle připravená. V New Yorku uhrála nejvíc čtvrtfinále (2015 a 2017) a obhajuje třetí kolo. Na úvod bude favoritkou proti 18leté ruské kvalifikantce Andrejevové. Karolína Plíšková (22.). V Torontu hrála semifinále, ale letošní zápasové skóre 15:14 nevěští nic převratného. Na finále z roku 2016 30letá tenistka navázala třikrát postupem do čtvrtfinále, kam se probila i loni. V roli kouče poprvé na grandslamech představí Leoše Friedla. Polce Linetteové by v prvním kole neměla dát ‚čuchnout', má s ní bilanci 6:1. Pak by šla na vítězku českého souboje Bouzková-Nosková. US Open Na US Open se první hrací den představí hned pět českých tenistů Barbora Krejčíková (23.). Kde jsou ty loňské body? Návrat po zranění vítězce French Open 2021 vůbec nevychází, forma vyvanula. Na betonech pohořela v Praze, v Torontu, v Cincinnati i v Clevelandu. Mexičanku Gomezovou (201.) by ale porazit měla. S Kateřinou Siniakovou chce jistě v deblu navázat na triumfy z Australian Open a Wimbledonu. Otazníkem je ale zdravotní stav spoluhráčky. Marie Bouzková (41.). Kdyby se udělovaly body za Wimbledon, mohla být jeho čtvrtfinalistka a vítězka turnaje z Prahy už v top 30 a na grandslamu mezi nasazenými. Pokud ale vydrží zdravá, předvede i newyorskému publiku svůj letošní progres. Na začátku však musí ukázat zkušenosti proti Lindě Noskové. Nedávno v pražském semifinále mladou krajanku přemohla. Tereza Martincová (69.). Tíhy porážek v prvních zápasech turnajů se v zámoří zbavila. V Cincinnati svedla vyrovnanou bitvu i se světovou dvojkou Kontaveitovou. V New Yorku se jí ale nedaří, čtyřikrát vypadla v prvním kole. Ostřílená Estonka Kanepiová je na úvod hodně nepříjemná. Kateřina Siniaková (77.). Letos se hráčka z osmé desítky WTA nemůže chytit. V Polsku si sebevědomí zvyšovala dokonce na turnaji ITF, ale na americkém betonu se to neprojevilo. Tradičně se od ní čeká mnohem víc ve čtyřhře, pokud tedy vydrží záda, která si roznemohla v Clevelandu. Linda Nosková (87.). Svůj cíl být letos v první stovce už si splnila. Kvůli brzké uzávěrce přihlášek musela loňská vítězka juniorky na French Open v New Yorku do kvalifikace, ale zvládla ji naprosto suverénně. Svěřenka Tomáše Krupy vyběhla i s wimbledonskou finalistkou 2014 Kanaďankou Bouchardovou. V prvním kole svede českou bitvu s Marií Bouzkovou. Linda Fruhvirtová (158.). V březnu starší (17) z talentovaných sester okouzlila výkony a výsledky v Miami a vysloužila si i debut v BJK Cupu. Premiéra v hlavní grandslamové soutěži ji ale po třech výhrách v kvalifikaci čeká až v New Yorku, kde už absolvovala i večeři s loučící se šampionkou Serenou Williamsovou. Číňanka Wang Sin-jü nevypadá v prvním kole nepřemožitelně. Sára Bejlek (194.). Největší české překvapení. Šestnáctiletá rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou se s tím nemaže. Vyhrála turnaj ITF v Olomouci i newyorskou kvalifikaci, když uběhala bývalou světovou desítku Francouzku Mladenovicovou a zkušenou Britku Watsonovou. Skvělé! Se svou výškou (157 cm) sice soupeřky nebombarduje esy, ale sveřepě bojuje až do posledního míčku. Ruska Samsonovová by se měla mít v 1. kole na pozoru. Karolína Muchová (235.). Technicky precizní, ale zraněními sužovaná tenistka spadla do třetí stovky a ke startu využívá chráněného žebříčku. Svěřenka Davida Kotyzy během sezony stihla jen 12 zápasů a naposled na challengeru skrečovala Američance Scottové. Australanka Tomljanovicová vypadá v prvním kole jako dost velké sousto. Jiří Lehečka (60. v ATP). Za rok se 20letá česká mužská jednička posunula o víc než 130 míst. Na výhru v hlavní soutěži grandslamu ale talentovaný mladík zatím čeká. V prvních kolech prohrál letos s v Austrálii s Bulharem Dimitrovem, v Paříži s Belgičanem Goffinem a ve Wimbledonu v pěti setech se Srbem Krajinovičem. Na betonu se trochu trápil na servisu, ale už by to mohl v 1. kole prolomit proti Chilanu Garinovi. Ten byl sice loni v top 20, ve Wimbledonu hrál čtvrtfinále, ale ve Flushing Meadows se zatím dostal maximálně do druhého kola. Jiří Veselý (68.). Senzační únorovou výhru nad Djokovičem a postup do finále v Dubaji v dalších měsících nepotvrdil. V New Yorku se mu nedaří, čtyřikrát v řadě nepřešel první kolo a při generálce v Granby prohrál se soupeřem z deváté stovky světového žebříčku. Na úvod má nasazenou dvacítku Brita Evanse, kterého před pěti lety sice porazil, jenže na antuce. Tomáš Macháč (126.). V loňském rozhovoru zmínil, že nejvíc se bojí zdravotních problémů. Letos však 21letou naději, která zazářila při loňském finálovém turnaji Davis Cupu, přibrzdily na víc než tři měsíce. Kvalifikaci ovšem zvládl a na úvod mu los přiklepl 21. nasazeného Van De Zandschulpa, na kterého ale umí. Loni Nizozemce porazil v Liberci, předloni v Koblenzi. US Open Divoká karta! Sestry Williamsovy se na US Open znovu představí bok po boku