Už nejsme outsideři! Češi se nepřijeli zúčastnit, mají v plánu dobýt Valencii

„Už nejsme outsideři,“ říká rozhodně Lehečka, hráč top 30.„V Innsbrucku jsem si tehdy zahrál s (Britem) Norriem, který zrovna vyhrál Indian Wells, ale teď to bude papírově určitě vyrovnanější. Už máme taky svoji úroveň a nejsme jen ti, co můžou překvapit. Tím spíš, když za Španělsko nebude hrát Alcaraz," tvrdila čeká jednička.

Letos to bude deset let, co Češi naposledy získali Davis Cup. Po konci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka nastal pro naše barvy v týmové soutěži útlum, ale Navrátil, který je ve funkci kapitána od roku 2006, s potěšením sleduje, jak se věci zase hýbou kupředu.

Už po baráži v Portugalsku, kde se zaskvěl Lehečka, šly z českého týmu pozitivní vibrace. Mladíci si od svých předchůdců ostatně vypůjčili i heslo: My tu mísu stejně vyhrajeme, které je doprovází také ve Valencii. Nejlepší dva týmy ze čtyřčlenné skupiny, kde hraje ještě Jižní Korea, odtud postoupí na finálový turnaj do Malagy (21.-26. listopadu).

A Češi pro to už v přípravě udělali hodně. „Kromě Macháče, který hraje challenger ve Francii, aby po US Open získal víc praxe, jsme společně výborně potrénovali od pondělí do pátku v Prostějově. Doufám, že se to v zápasech projeví. Kluci jsou připravení,“ říká Navrátil.