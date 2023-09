První zápas je rozhodující, tuší kapitán. České šance při neúčasti Alcaraze vzrostly. A přijede vůbec Djokovič?

Jako první z české výpravy směřující na Pyrenejský poloostrov se o neúčasti Alcaraze dozvěděl čerstvý člen top 30 Jiří Lehečka. „Vyskočilo to na mě na jednom tenisovém portálu, a pak to potvrdili i na Instagramu Davis Cupu. Pro nás je to dobrá zpráva. Hrát proti Alcarazovi poháněném španělskými fanoušky by byl velice těžký oříšek. Ale i tak budou mít domácí silný a zkušený tým. I když nebude hrát Alcaraz, musíme se připravit stejně kvalitně.“

Do role hostitelské jedničky se posune nedávný semifinalista z Toronta Alejandro Davidovich Fokina, kterého ale Lehečka porazil letos na trávě v Queensu. „První náš zápas bude asi i rozhodující,“ přikývl Navrátil, který má v nominaci ještě 18letou kometu Jakuba Menšíka a deblistu Adama Pavláska. K týmu se později připojí ještě Tomáš Macháč, jehož čeká v neděli finále challengeru ve francouzském Cassis. „Kromě Tomáše kluci trénovali v Prostějově, makali každý den a jsou v pohodě,“ těšilo kapitána.

Foto: Cole Burston, ČTK/AP Jiří Lehečka v zápase s Casperem Ruudem

„Cítím se skvěle,“ souhlasil Lehečka. „Po US Open jsem pár dnů relaxoval, ale v Prostějově jsme měli opravdu výživný tréninkový blok. Herně i kondičně bych na tom měl být dobře. Jsem rád, že to vyšlo zrovna na týden před Davis Cupem. Pro nás je to drahocenná akce,“ prohlásila česká jednička.

Teď je otázkou, zda proti Česku nastoupí i srbský šampion Novak Djokovič, kterého teprve v neděli čeká ve Flushing Meadows finále s Rusem Daniilem Medveděvem.

„S Novakem jsme chvilku mluvili, ale ne o Davis Cupu, se kterým počítal. Teď je ale trochu jiná situace,“ přemítal mladík Menšík, jehož Djokovič pozval před časem do Bělehradu ke společným tréninkům. „Kdyby US Open vyhrál, čekaly by ho nějaké povinnosti. Adaptace by pro něj asi nebyla snadná.“

Pokud by ovšem srbská hvězda dorazila do Valencie, nastoupil by proti ní přesně za týden Lehečka. „Nejdřív chci ale uhrát důležité body v těch předchozích dvou zápasech se Španělskem a Koreou,“ mínil nejvýše postavený český tenista.