Lehečka po lekci od Djokjoviče zářil. Ve Wimbledonu mu pomáhá i Berdych

"Jsem rád, že se mi povedlo vyhrát, potvrdit roli favorita a přežít první kolo," uvedl Lehečka, jehož duel byl kvůli dešti dvakrát přerušený. "Myslím, že jsem to zvládl dobře. Dohrávat první rundu kolem čtvrté hodiny není moc obvyklé. Třikrát jsme nastupovali na kurt, ale šlo to podle mých představ. Na dvorci jsem byl lepší hráčem," doplnil 37. tenista světa po výhře 6:4, 6:4 a 6:4.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi neztratil proti Ofnerovi ani jednou servis a proměnil tři brejkboly. Za jeden z klíčových momentů označil i brejkbol na 5:4 v prvním setu krátce po návratu na kurty. "Byla to chvíle, která určila tempo a směřování zápasu. Vletěl jsem na něj a využil toho, že mohl být po pauze trochu tužší. Pak ustával vítr, přičemž ve druhé a třetím setu jsem začal cítit líp i tenisově," uvedl s tím, že se snažil doplňovat energii a před návratem se správně rozcvičit.

V Londýně má jako konzultanta bývalou světovou čtyřku Berdycha. "Už dřív jsme si říkali, že by bylo fajn, kdyby na nějaký turnaj na trávě odjel. Minulý týden jsme strávili přípravou na Wimbledon a tento týden se rozjeli naplno. Párkrát už tu byl a pár zápasů tu vyhrál, takže nám určitě má co přinést," řekl s úsměvem Lehečka. S Berdychem vylepšil řadu detailů. "Jak pracovat nohama, kdy zvolit jaký úder a pomáhal mi se servisem. Odvedli jsme dobrou práci a teď uvidíme, co z ní vytěžíme," uvedl.