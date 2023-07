Macháče limitovaly ve Wimbledonu křeče, diváky přesto nadchl efektní rybičkou

"Byl to kvalitní zápas. Škoda jen některých chyb. Musel jsem pak i improvizovat, protože jsem dostával křeče. Chodil jsem si hodně pro voleje, hrál servis volej a využíval kraťas, což byla dobrá změna. Je velká škoda brejkbolů za stavu 4:3 ve čtvrtém setu. Kdoví, jak by vypadal ten pátý. Třeba bych tam ale úplně zkolaboval na křeče," uvedl Macháč.

Potíže českého tenistu limitovaly od konce třetího setu, kdy za stavu 1:4 pustil při returnu raketu z ruky. "Chvíli jsem ji vůbec nemohl uvolnit a měl jsem strach, že tu raketu nebudu moci držet. Snažil jsem se dát dohromady a hodně pil. Dostal jsem se na úroveň, kdy jsem mohl hrát, ale nemohl jsem vydržet dlouhé výměny. Proto jsem je zkracoval," vysvětlil.

Podobnou křeč chytil 108. hráč světa také v únorovém duelu s Novakem Djokovičem v Dubaji. "Musím to řešit, protože se mi to stalo podruhé. Poprvé jsem to neřešil, ale teď na tom budu pracovat," podotkl.

I přes potíže zaujal britské diváky atraktivním tenisem. Několikrát roztleskal publikum, které jinak fandilo Norriemu. "Užíval jsem si to. Předváděl jsem velice kvalitní a zábavný tenis. Dokonce se mi povedlo zahrát rybičku a míček se ještě vrátil na mou polovinu. Bylo to dva v jednom," usmál se Macháč.

"Musím říct, že i když jsem hrál s domácím hráčem, diváci byli hodně féroví. Samozřejmě fandili více jemu, což je logické, ale hodně mě překvapilo, jak se publikum chovalo. Velký klobouk dolů před nimi," doplnil.

Foto: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Tomáš Macháč při utkání s Cameronem Norriem.

Efektní úder v úvodu čtvrté sady označil za jeden z nejlepších v kariéře. "Myslím, že jsem ještě nic takového nezahrál. Už se mi párkrát povedlo, že se míč vrátil zpátky přes síť. Tohle byl ale těžký míč, prohazoval mě do krosu, já čekal lajnu a na poslední chvíli jsem musel skočit, protože jsem tam nebyl," líčil.

Byl také jediným Čechem, který v úterý na kurty nastoupil. A to díky tomu, že hrál na stadionu se zatahovací střechou. "Vše se sešlo. Na trávě hraju dobrý tenis, byl to těžký los a pršelo, takže na ostatních kurtech diváci nebyli. Do toho jsem hrál proti domácímu Angličanovi. Už jen to, že když jsme šli na kurt a diváci začali skandovat, bylo jasné, že nějaká nervozita přijde. Od stavu 2:2 ale odcházela. To je normální. I Novak Djokovič říkal, že je někdy nervózní," řekl Macháč.