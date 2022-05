Navrátilová tvrdě pálí do Ósakaové a spol.: Tohle fakt nechápu!

„Není to žádná exhibice. Nerozumím tomu, že hráči nechtějí hrát, když nedostanou body. To fakt hrají kvůli bodům do počítače? Já jsem především chtěla držet v rukou tu trofej," pokračovala.

„Je to šílené. Jaký z toho můžu mít pocit. Tohle je obrovský turnaj a nejde ničím nahradit. To je tolik bodů, který kdybych vyhrála jiný turnaj, tak mi to nenahradí. Myslím, že to je debilita. Pojedu si pro trofej," nebrala si servítky Plíšková.