Není tady, nechci o tom mluvit. Tajemná Krejčíková mlžila o absenci kouče ve Wimbledonu

"Není tady," odpověděla Krejčíková na otázku k absenci Kartuse v lóži. "Mám tady zbytek týmu. Kondičního a fyzia. Pojali jsme to teď takto. Asi o tom zatím nechci mluvit. Třeba po turnaji," doplnila.

Bývalá světová dvojka a dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros se na třetí grandslamový turnaj sezony soustředí hlavně po kondiční stránce. "Dělali jsme více kondiční přípravu, protože ta je teď u mě hlavní klíč. Na antuku jsem nebyla připravená, a když nejsem připravená, tak mi to nezapadne dohromady," uvedla.

Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Česká tenistka Barbora Krejčíková v prvním kole Wimbledonu.

Zápas se 144. hráčkou světa Watsonovou zvládla díky stoprocentnímu servisu a třem brejkům. Do 2. kola Wimbledonu postoupila potřetí za sebou. Na kurtu číslo 1 ustála i podporu britských fanoušků. "Vnímala jsem, že hodně fandili Heather. To jsem ale čekala a byla na to připravená. Slyšela jsem i pár lidí, kteří povzbuzovali česky. Ke konci druhého setu lidé fandili víc a cítila jsem, že se s nimi soupeřka zlepšuje. Byla jsem proto ráda, že jsem to dohrála a nešlo se dál," podotkla Krejčíková.

Během utkání si rodačka z Brna vyžádala přestávku na ošetření nohy. "Nevím, co se stalo. V nějakém momentě, když jsem dobíhala míč, který byl aut a zastavila jsem, tak mě píchlo v noze a další tři míče to bolelo. Zavolala jsem si fyzia, aby mi to zatejpovali. Potom už to bylo lepší a píchlo mě v tom jen jednou," líčila Krejčíková.

Po neúspěšném Roland Garros, kde dohrála v 1. kole, si zatím travnatou část sezony pochvaluje. Před Wimbledonem se dostala i do finále turnaje v Birminghamu. "Na trávu jsem se těšila, že to bude nový začátek. V Birminghamu jsem cítila, že se zápas od zápasu zlepšuju. Myslím, že na trávě hraju každou sezonu radši a víc mě to na ní baví. Tenis je tam zajímavý a přicházím na to, jak svou hru použít. Uvidíme kolo od kola," řekla sedmadvacetiletá tenistka.

Foto: Toby Melville, Reuters Barbora Krejčíková v utkání prvního kola Wimbledonu.

Úvodní utkání Wimbledonu vyhrála den po 25. výročí triumfu bývalé trenérky Jany Novotné. "Když jdu do šatny, vídám její fotku v takovém zlatém rámečku. Koukám na ni každý den," uvedla. "Když ale vyhrála Wimbledon, byly mi ani ne tři roky. Byla jsem malinká a ještě jsem nevěděla, že budu hrát tenis, takže jsem to nevnímala. Tyhle data bych asi sledovala jinak, kdyby tu Jana s námi pořád byla," připomněla Krejčíková.