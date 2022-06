Nespravedlnost, říká Siniaková k Wimbledonu. Chci, aby válka skončila

Česká tenistka Kateřina Siniaková v prvním kole Wimbledonu zcela vyhořela. S polskou kvalifikantkou Majou Chwaliňskou prohrála hladce ve dvou setech, v tom prvním dokonce vyfasovala kanára. Přesto ji více než porážka trápilo něco jiného – přetrvávající válka na Ukrajině, která jí zasahuje i do osobního života. Řekla i co si myslí o zákazu ruských a běloruských tenistů nebo neudělování bodů do žebříčku.

Foto: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Kateřina Siniaková během utkání prvního kola Wimbledonu proti Polce Chwaliňské. Foto : Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP

Článek Siniakové se od začátku proti dvacetileté Polce nedařilo. První sadu ztratila za pouhých 25 minut poměrem 0:6, v té druhé se po přerušení způsobené deštěm trochu zmátořila, ale uhrála jen pět gamů a z kurtu se po necelé hodině a půl pakovala po porážce 0:2 na sety. „Čert vem porážku," okomentovala však utkání Siniaková s tím, že na kurtu víc bojovala sama se sebou než se svou soupeřkou. Je si vědoma toho, že není v té nejlepší kondici, ale doufá, že si chuť spraví ve čtyřhře po boku parťačky Barbory Krejčíkové, která se však dlouho potýkala se zdravotními komplikacemi. Springing into action 🤩 🇵🇱 Qualifier Maja Chwalinska wins her first-ever Grand Slam main draw match! Taking out Siniakova, 6-0, 7-5.#Wimbledon pic.twitter.com/oTZcx8UDDK — wta (@WTA) June 27, 2022 Šestadvacetiletá Češka se přiznala, že do Wimbledonu se jí odjíždělo těžko. „Říkala jsem si, že i když zahraju super, nic tím nezískám," řekla. Letos poprvé se za travnatý grandslam neudělují body do žebříčku jako trest pro pořadatele od organizací ATP a WTA za to, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu vyloučili Rusy a Bělorusy z turnaje. Foto: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Česká tenistka Kateřina Siniaková.Foto : Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Ani jedno z těchto rozhodnutí rodačce z Hradce Králové nedělá radost. „To, že je vyloučili, je nespravedlivé. Sportovci za nic nemůžou. Stejně tak je ale nespravedlivé, že nemáme body," řekla. „My se máme krásně, ale lidé na Ukrajině umírají, což je šílené. Moc bych chtěla, aby válka skončila, všichni se mohli vrátit domů a vše bylo zase normální," přeje si Siniaková. Válka na Ukrajině je pro ni osobní téma, vždyť její otec Dmitrij se narodil v Moskvě, kde stále žijí i její prarodiče, se kterými je stále v kontaktu. „Mrzí mě to hodně, babička s dědou už jsou ve věku, kdy nejsou nejmladší. Může se něco stát a já se s nimi nemusím vůbec vidět," přiznala s tím, že pro jejího otce je situace také těžká. Foto: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Polka Maja Chwaliňská na returnu v zápase s Kateřinou Siniakovou.Foto : Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Ona sama má ruskou trenérku, která sice dostala svolení ji na Wimbledon doprovodit, jenže nedostala včas víza. „Všechno trvá tak dlouho. Když někam letí, musí přes celý svět. Ale nějak to zvládáme, i když teď se vrátila domů," prozradila Siniaková, kterou ve středu ve 12 hodin SEČ čeká po boku Krejčíkové zápas proti francouzsko-španělskému páru Lechemiaová - Parrizasová-Diazová. Wimbledon Wimbledon 2022: Program, průběžné výsledky a další informace

