Podprsenka? A to se smí? Striktní Wimbledon povolil odvážný outfit, fanoušci se nezlobí

Zato Sakkariová je ještě ve hře, prošla do třetího kola po středečním vítězství 6:4 6:3 nad Bulharkou Viktorijí Tomovovou. Dál se ale ve Wimbledonu nikdy nedostala, dnes má velkou šanci tuto hranici prolomit. Jako favoritka jde pátá nasazená proti Němce Tatjaně Mariové.

Fanoušci rozhodně proti novotě nejsou. Deník The Sun přináší vesměs příznivé ohlasy. „Vypadají jako z utopické planety," vysloužily si obdivný komentář hráčky, které oblékly ve wimbledonské realitě novinkový outfit. „Je praktický na použití, vypadá jako tenisové oblečení a je extrémně zkrášlující."

I další z diváků vysekl poklonu. "Co to to má sakra Sakkariová na sobě, vypadá úžasně."