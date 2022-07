PROGRAM WIMBLEDONU: Bouzková bude hrát v neděli o čtvrtfinále

Třiadvacetiletá Bouzková dosud na grandslamových turnajích došla nejdál do druhého kola. Ve Wimbledonu ale zatím 66. hráčka světového žebříčku září. O pět let starší Garciaová (55. WTA) si v All England Clubu zahrála osmifinále už v roce 2017, čtvrtfinále ale okusila jen jednou ve stejné sezoně na Roland Garros.