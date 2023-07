S Vondroušovou sponzor vyběhl. Teď si zájemci mohou stoupnout do fronty

Očekává se, že Vondroušová získá tučnou sponzorskou smlouvu. A to pouhý rok poté, co ji americký oděvní gigant Nike opustil. Předchozí spolupráce trvala několik let, Vondroušová ale v loňské sezoně musela na operaci levého zápěstí a na okruhu chyběla několik měsíců. Vynechala French Open, Wimbledon i US Open. A zmíněné firmě došla trpělivost.