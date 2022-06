Také ve druhé sadě získala Bouzková v úvodu brejk a utekla do vedení 2:0. Teprve poté Liová její sérii osmi her za sebou utnula a v dalším průběhu si vypracovala čtyři brejkboly, ani jeden ale nevyužila. Češka zůstala při svém servisu dál stoprocentní a utkání zakončila dalším úspěšným brejkem. Na turnajích velké čtyřky si připsala největší úspěch v životě.

"Byla jsem sice nervózní od začátku do konce, ale na výkonu to nebylo vidět. Zahrála jsem dobře, užila jsem si to. Soupeřka nemá moc rychlý druhý servis, takže jsem se do něj snažila chodit a hrát co možná nejagresivněji. Hodně mě podržel vlastní servis, který jsem si ani jednou neprohrála," citoval Bouzkovou web Tenisový svět.