Světová jednička Vondroušové v semifinále Wimbledonu fandit nebude

Po vyřazení z grandslamového turnaje musela být světová jednička zklamaná, přesto před novináře nepřišla ve špatné náladě. „Možná to nebyl můj nejlepší výkon, ale vím, že jsem do toho dala všechno," svěřila se.

Před rokem balila ve Wimbledonu po třetím kole, byla hodně nervózní a vyčítala si chyby. Letošní vystoupení na travnatých dvorcích ukázala světovou jedničku v úplně jiném světle, a tak i prohru se Svitolinovou přijala více v klidu. „Je pro mě těžké říct, v čem jsem selhala. Když měl zápas přestávku, řešila jsem vše dokonce dvakrát se svým týmem. Zdálo se mi, že opakuji stejné chyby. Snažila jsem se trefovat údery lépe, ale prostě to nešlo," chrlila ze sebe tenistka, aniž by prozradila, co přesně jí trenérský tým radil.

Na druhou stranu dobře věděla, co fungovalo na straně soupeřky. „Hrála agresivně, velmi rychle. Nevím, jestli už někdy takhle hrála. Nastoupila jsem proti ní jen jednou, před lety v Římě. A trénovala jsem s ní v Austrálii, ale nepamatuji si, že by tenkrát tolik měnila rytmus a zrychlovala hru," konstatovala polská hráčka. „Ale vím přesně, proč to udělala. Je to nezbytné, pokud chcete vyhrávat tyhle zápasy. A když se přidaly nějaké moje chyby, které se neměly stát, tak jsem prohrála," konstatovala vítězka čtyř grandslamových titulů.