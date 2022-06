TENIS ONLINE: Kvitová se nadřela, postup slaví i Krejčíková! Kdo ovládne derby?

Sedm českých tenistů usiluje dnes o postup do druhého kola Wimbledonu. To se již povedlo dvojnásobné šampionce z All England Clubu Petře Kvitové, která otočila duel s Italkou Jasmine Paoliniovou a zvítězila 2:6, 6:4 a 6:2. Dál jde také Barbora Krejčíková, jež si poradila s Belgičankou Marynou Zanevskou 7:6 a 6:3. Ze hry venku jsou naopak Zdeněk Kolář, který podlehl Francouzovi Benjaminu Bonzimu 3:6, 3:6 a 1:6, a rovněž Karolína Muchová, jež nestačila na bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska (3:6, 2:6). Po bezmála čtyři hodiny trvající pětisetové bitvě se s Londýnem loučí i Jiří Lehečka, který prohrál se Srbem Filipem Krajinovičem 7:5, 4:6, 7:6, 6:7 a 4:6. Derby Karolíny Plíškové a Terezy Martincové na úplný závěr dnešního programu (od cca 22:15 SELČ) sledujte online na Sport.cz.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Vítězné gesto Petry KvitovéFoto : Hannah Mckay, Reuters

