Tsitsipas - Thompson 6:2, 6:3, 7:5 Tsitsipas postoupil do třetího kola Wimbledonu a střetne se s Kyrgiosem

Řecký tenista Stefanos Tsitsipas postoupil podruhé v kariéře do třetího kola Wimbledonu a o účast v osmifinále, kterou by si vyrovnal londýnské maximum, se utká s Nickem Kyrgiosem. Loňský finalista Roland Garros dnes na trávě v All England Clubu porazil Australana Jordana Thompsona hladce 6:2, 6:3, 7:5. Kontroverzní Australan přehrál Filipa Krajinoviče 6:2, 6:3, 6:1.

Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Řecký tenista Stefanos Tsitsipas v akci druhého kola Wimbledonu.Foto : Alberto Pezzali, ČTK/AP

Článek Fotogalerie Foto: Toby Melville, Reuters Vítězné gesto australského tenisty Nicka Kyrgiose, který si ve druhém kole Wimbledonu ve třech setech poradil se Srbem Filipem Krajinovičem.Foto : Toby Melville, Reuters Foto: Hannah Mckay, Reuters Australan Jordan Thompson debatuje s rozhodčím.Foto : Hannah Mckay, Reuters Foto: Hannah Mckay, Reuters Rozzuřený Australan Jordan Thompson...Foto : Hannah Mckay, Reuters Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Řecký tenista Stefanos Tsitsipas v akci druhého kola Wimbledonu.Foto : Alberto Pezzali, ČTK/AP Čtvrtý nasazený Tsitsipas zvládl duel s Thompsonem, jenž na grandslamu ještě nikdy neporazil hráče z první desítky světového žebříčku, za dvě hodiny. Vyhrát alespoň dva zápasy dokázal ve Wimbledonu jen v roce 2018, kdy došel do 4. kola, při dalších třech startech skončil shodně hned po úvodním duelu. Kyrgios se dnes na rozdíl od prvního zápasu nenechal rozptylovat okolím a 26. nasazeného Srba vyřadil za necelou hodinu a půl. "Bude to velká výzva, zvlášť na trávě. To je jasné. Na tomhle povrchu to je těžký soupeř," konstatoval s vyhlídkou na duel s Australanem Tsitsipas. Clear your diaries - it's on 🍿 🍿 🍿 #Wimbledon pic.twitter.com/qVAMVLAmo5 — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2022 Do třetího kola prošla i Francouzka Harmony Tanová, která v úvodním duelu šokovala ziskem skalpu sedminásobné wimbledonské šampionky Sereny Williamsové. Po více než tříhodinové dramatu s hvězdnou Američankou dnes přehrála Španělku Saru Sorribesovou po dvou hodinách 6:3, 6:4. WIMBLEDON (tráva, dotace 40,35 milionu liber): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Galán (Kol.) - Bautista (17-Šp.) bez boje Molčan (SR) - Giron (USA) 6:3, 6:2, 6:4 Fritz (11-USA) - Gray (Brit.) 6:3, 7:6 (7:3), 6:3 Van de Zandschulp (21-Niz.) - Ruusuvuori (Fin.) 3:6, 6:1, 6:4, 6:4 Kyrgios (Austr.) - Krajinovič (26-Srb.) 6:2, 6:3, 6:1 Gasquet (Fr.) - McDonald (USA) 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 Tsitsipas (4-Řec.) - Thompson (Austr.) 6:2, 6:3, 7:5 Sonego (27-It.) - Gaston (Fr.) 7:6 (7:4), 6:4, 6:4 Garín (Chile) - Grenier (Fr.) 6:3, 6:1, 6:1 Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Badosaová (4-Šp.) - Baraová (Rum.) 6:3, 6:2 Tomljanovicová (Austr.) - Harrisonová (USA) 6:2, 6:2 Cornetová (Fr.) - Liuová (USA) 6:3, 6:3 Mertensová (Belg.) - Udvardyová (Maď.) 3:6, 7:6 (7:5), 7:5 Čeng Čchin-wen (Čína) - Minnenová (Belg.) 6:4, 6:1 Watsonová (Brit.) - Wang Čchiang (Čína) 7:5, 6:4 Rybakinová (17-Kaz.) - Andreescuová (Kan.) 6:4, 7:6 (7:5) Tanová (Fr.) - Sorribesová (32-Šp.) 6:3, 6:4 Výsledky českých tenistů naleznete ZDE Wimbledon Wimbledon 2022: Program, průběžné výsledky a další informace

Reklama