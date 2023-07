Výkřik a pak děsivé ticho. Legendární Venus pořádně vylekala fanoušky

Třiačtyřicetiletá tenisová legenda ošklivě upadla, do boje s ukrajinskou soupeřkou dávala maximum, není divu, že po pádu hlasitě vykřikla a vystrašila fanoušky. Mohlo se zdát, že je po zápase. Američanka chvíli

Williamsová zůstala chvíli na travnatém kobeci centrálního kurtu, pak se odbelhala na svou lavičku, kde si ji vzal do péče fyzioterapeut. Pětinásobná vítězka turnaje hraného na dvorcích All England Clubu bojovala nejen se soupeřkou, ale i s bolestí. Z vedení 2:1 se rázem skóre změnilo na 2:4 a navrch měla Svitolinová.

26 years of @Venuseswilliams at Wimbledon 💚💜 #Wimbledon pic.twitter.com/U1gArzxekK

Fanoušci neskrývali nadšení, jak se vítězka Wimbledonu z let 2000, 2001, 2005, 2007 a 2008 pere s osudem. „Venus je legenda, i když měla zraněné koleno, pokračovala. Nemůžu uvěřit, že ji sleduji od roku 1998," mohly těšit následné komentáře Američanku.

Svitolinová udržela ve zbytku sady servis a ovládla ji 6:4. Pak si zraněná Američanka vzala další medical timeout a svěřila se do péče lékařů. Na trávu se vrátila s ovázaným kolenem, ale i touhou bojovat. Druhou sadu ztratila poměrem 3:6 a na turnaji dohrála. Stejný wimbledonský kurt byl osudným i její sestře Sereně. Ta si před dvěma roky poranila kotník v prvním kole v duelu se Sasnovičovou.

Venus, starší ze sester, letos dostala wimbledonskou divokou kartu - 15 let od jejího posledního triumfu. Bývalá světová jednička hrála profesionálně tenis od roku 1994, kdy jí bylo pouhých 14 let. Do třetího grandslamového turnaje sezony vstupovala z 558. příčky světového žebříčku. Ukrajinka Svitolinová se vrací k hraní tenisu po narození dcery Skai, kterou má s tenistou Gaelem Monfilsem.