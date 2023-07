Zahraješ si se mnou? prosil Čech Itala. Ten souhlasil. A nakonec z toho byl triumf ve Wimbledonu

Jak se vlastně dal s Italem dohromady? „Zhruba týden před odletem do Londýna jsem mu napsal. Jeho parťák, se kterým byl domluvený, se shodou okolností tři dny předtím zranil a řekl mu, že čtyřhru hrát nebude. Tak mi odpověděl, že může. A když jsem ho tedy sehnal, tak jsem do Londýna vyrazil," vysvětluje Filip.

Ve dvouhře totiž jistotu pavouka neměl, to ve čtyřhře ano. Nakonec pouť travnatým tenisovým královstvím dospěla až do finále, v němž dvojice porazila dvakrát 6:3 srbsko-francouzský pár Branko Djurič, Arthur Gea. „Na kurtu jsem spíš mluvil já, on poslouchal. Tím, že je to Ital, tak si tolik nevěřil na komunikaci v angličtině. Ale stačila slova jako Let's go nebo opakování, ať není nervózní," popisuje s úsměvem Filip.