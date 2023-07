Kaderka přemlouval Strýcovou: Nekonči! Jsi úspěšná a krásná. Poslechne?

Ona už je v Praze, její pohár za triumf ve čtyřhře Wimbledonu ale zatím zůstal „osiřelý“ v Londýně. „Dohrály jsme v neděli kolem desáté hodiny večer. Pořadatelé na něj museli vyrýt naše jména, ale my jsme spěchaly na bál pro vítěze, takže jsme ho tam nechaly a dodatečně nám ho pošlou,“ říká Barbora Strýcová, která v neděli v All England Clubu triumfovala s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej. Přesto to na bále žádná velká trachtace nebyla, protože jen půlhodiny po jejich příchodu se zavíralo. „Šla jsem tam bez umyté hlavy, ale chtěla jsem ho stihnout a bylo to fajn.“

Barbora Strýcová prozradila, že zatím nemá trofej z Wimbledonu, a že před finále celé dopoledne probrečelaVideo : Sport.cz

Článek Wimbledon byl součástí rozlučkové tour Barbory Strýcové, když se k profesionálnímu tenisu vrátila po mateřské pauze. Je však ohraničena, a tak tenistce zbývají už jen dva turnaje – ten v Praze, který začíná počátkem srpna, a pak newyorský grandslam US Open. I proto šéf českého tenisu Ivo Kaderka na středeční tiskové konferenci Strýcovou prosil: „Nekonči! Jsi úspěšná a krásná. Vezmi s sebou malého (syna Vincenta) a sem tam si nějaký grandslam ještě vyhraj. Popřemýšlej nad tím." Foto: Michal Kamaryt, ČTK Dvojnásobná vítězka wimbledonské čtyřhry Barbora Strýcová na tiskové konferenci a prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Strýcová se jen usmála. „Vidina, že bych pokračovala v tomto tempu, je nepředstavitelná. A nechci to ani kvůli malému, chci s ním být v klidu. Rozhodnutí skončit s tenisem nezměním. Naopak mi problesklo hlavou, jestli už po Wimbledonu není ten správný čas na konec. Ale jsem člověk, který když si stanoví nějaký plán, tak ho chce dodržet. A tak skončím po US Open," zopakovala Strýcová své rozhodnutí. Tenis Nejlepší na kurtu! Strýcová v sedmatřiceti vyválčila grandslam Nicméně i tak je úchvatné, v jakém stylu se po mateřské „dovolené" dokázala vrátit na kurty. Byť příprava hodně bolela. „Měla jsem chuť se na to vyprdnout, protože jsem si říkala, že to nemám zapotřebí. Opouštěla jsem syna a spěchala na tenis. Přitom jsem tenis trénovala třikrát týdně a čtyřikrát týdně kondici, což nebylo nic extra velkého. Byly však momenty, kdy už jsem nechtěla, ale ten Wimbledon mě tam pořád strašil," vypráví. Magický turnaj je její láskou. Se Sie Šu-wej tu zvítězily už před čtyřmi lety, teď měly ambici zvládnout alespoň dvě kola. Jenže pak sama viděla, že se s parťačkou postupně zlepšují, že je tu najednou semifinále, finále... „Kdokoliv mi cokoliv ráno před ním napsal, rozbrečela jsem se. Pak jsem přijela do areálu a měla jsem velkou chuť jít na zápas. Jenže soupeřky neztratily do té doby ani set a já se ptala, jak je můžeme porazit. Pak jsem začaly hrát a já koukám, že mi to jde a Šu-wej taky. A uklidnila jsem se," vzpomíná. Poslední dny mám v úplné mlze, přiznává šampionka Markéta Vondroušová. Trofej bude asi v ložniciVideo : Sport.cz Právě ve finále mateřství Strýcové v mnohém pomohlo. Z výrazu tváře, řeči těla bylo patrné, že favorizovaný australsko-belgický pár Storm Hunterová, Elise Mertensová „musí", zatímco Češka si velký den užívá. „Myslela jsem na syna. Že je mu jedno, jestli vyhraji, nebo prohraji. Že bude chtít jít na zmrzlinu, bude si chtít stavět lego, hrát si. V jednu chvíli jsem si říkala, že musím vyhrát. A pak jsem si uvědomila, že nemusím. Že teď syn spokojeně spinká. Mateřství vás prostě ve všem změní," popisovala Strýcová. Tu teď čeká léčení bolavého ramene a pak už příprava na rozlučku před pražským publikem. Pak odlet na betonové dvorce a následně definitivní tenisové sbohem. Tenis Krádež za bílého dne! Rozhodčí pomohli nesportovní Maďarce, soupeřka se psychicky složila