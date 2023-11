Ztracené tenisové hvězdy Veselý a Rosol: senzační výsledky, psychika i nenávist soupeřů

Největší soupeř Jiřího Veselého? On sám, respektive jeho psychika. Bývalá juniorská světová jednička to dotáhla maximálně na 35. místo světa, předpovědi expertů však očekávaly víc. Mnohem víc…

Prostějovský rodák vyhrál do této doby dva turnaje ATP v Auclandu (2015) a indickém Pune (2020), dvakrát se radoval ve čtyřhře. Levou rukou hrajícího tenistu srážely během jeho kariéry zdravotní problémy, ale především boj s vlastní psychikou.

Důkazem je fakt, že Veselý patří do velmi úzké společnosti tenistů, který má pozitivní bilanci s Novakem Djokovičem, když vyhrál oba dva vzájemné střety. „Nikdy bych nečekal, že ho znovu porazím, že budu mít proti Novakovi šanci. Je to skvělý šampion,“ jásal po svém druhém triumfu v Dubaji nad legendou Veselý.

Moc dalších pozitiv však následující měsíce nepřinesly. Na grandslamech se mu dařilo prakticky jen ve Wimbledonu, kde v minulém roce došel do třetího kola, letos se blýskl stejným úspěchem na US Open. Nadějné výsledky proti výborným tenistům však téměř dvoumetrový Čech prokládá propadáky s hráči z páté stovky, jak se mu to „povedlo“ na posledních dvou challengerových turnajích.