Brněnské akvabely si touží splnit olympijský sen. Rozhodne se na šampionátu v Dauhá

V Kataru půjde reálně ještě o tři až pět olympijských míst z celkových osmnácti. Český pár věří, že by jedno z nich mohl urvat. „Cítíme mnohem větší šanci než před Tokiem. Olympiáda je pro nás obrovským lákadlem. Rády bychom si splnily velký sen. Uděláme pro to maximum,“ říká odhodlaně Aneta Mrázková.

Díky spolupráci s kanadskou trenérkou a choreografkou Johanou Vasquez Lopezovou se akvabely brněnské Tesly budou připravovat první tři týdny nového roku v Montrealu s tamní reprezentací. Poté je čeká další kemp v Polsku. Protože obě studují na vysoké škole, musí sladit učební povinnosti se sportovními. Zvlášť když v lednu probíhá zkouškové období.

„Něco se nám daří zvládat v předtermínech a s některými vyučujícími se domlouváme na zkouškách online přes počítač. Je to docela náročné, ale myslím, že s tím bojujeme docela úspěšně,“ míní Mrázková, která se věnuje na Masarykově univerzitě sportovnímu managementu.

Trénink dvakrát denně

Její parťačka Karolína Klusková studuje na soukromé vysoké škole kriminalistiku. „Vždycky jsem hltala kriminální seriály. Chtěla jsem to zkusit a moc mě studium zatím baví. Chodíme ke kriminálce na praxe a je to naprosto super,“ usmívá se.

Aktuálně však nejvíc času tráví obě ve vodě. „Trénujeme většinou dvakrát denně. A na bazén mnohdy přicházíme už před šestou hodinou ranní,“ prozradila Klusková.

V Dauhá budou chtít oddílové kolegyně lezce Adama Ondry dosáhnout na co nejlepší umístění, které by jim vyneslo letenku do olympijské Paříže. Napomoct by jim k tomu mohly nedávné revoluční změny pravidel, které kladou mnohem větší důraz na technickou část sestav synchronizovaných plavkyň.

„Pokud některý prvek není proveden naprosto precizně, známka jde nyní podstatně dolů. To může postihnout i nejlepší dvojice. Pořadí při velkých akcích teď tudíž nemusí zdaleka odpovídat tak přesně papírovým předpokladům jako dřív,“ vysvětluje pětinásobná olympionička Soňa Bernardová.

Rozdílné posuzování

Na změny si zvykají nejen závodnice, ale i rozhodčí. „Pokaždé tam sedí někdo jiný a je těžké poznat, na jakou maličkost kladou daní sudí zrovna důraz. Mnohdy to bývá značný oříšek,“ ví už z vlastní zkušenosti Mrázková.

I s tím má pomoct zkušená kanadská trenérka. „Nabídka přišla pro mě ve vhodném čase. Jsem ráda, že se mohu na přípravě Anety a Karolíny podílet. Snažím se v nich podpořit to nejlepší, co v nich je. Pokud jde o jejich nominaci do Paříže, jsem optimistka,“ svěřila se Vasquez Lopezová.