Do kategorie open pro transgenderové plavce se na SP v Berlíně nikdo nepřihlásil

Na Světovém poháru v plavání v Berlíně se tento víkend nebude závodit v nové kategorii open, kterou zavedla World Aquatics poté, co zakázala účast transgenderových sportovců v ženských závodech. Mezinárodní federace na webu oznámila, že do uzávěrky se nikdo do závodů v této kategorii nepřihlásil. Na SP v Berlíně měl mít pilotní projekt kategorie open premiéru. "I když v současnosti není o tuto kategorii na elitní úrovni zájem, prověří naše pracovní skupina možnost zahrnout v budoucnu závody kategorie open do akcí Masters," uvedla World Aquatics.

