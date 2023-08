Doba stříbrná skončila! Říkejte mi mistře, dlouho jsem to neslyšel, smál se zlatý Fuksa

„Už bylo na čase,“ smál se Fuksa, který závod ovládl díky drtivému finiši. „Stříbrných medailí už jsem měl dost, chtělo to prolomit a posunout se z vicemistra na mistra, což se mi povedlo. Tak mi říkejte mistře, ale jen dneska,“ vyprávěl dobře naladěný kanoista. „Zní to hezky, dlouho jsem to neslyšel,“ přiznal.