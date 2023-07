Francouz Marchand překonal na MS nejstarší rekord, zaskvěla se i Titmusová

Francouz Léon Marchand překonal nejstarší světový rekord v dlouhém bazénu. V polohovém závodě na 400 metrů o něj na mistrovství světa připravil Michaela Phelpse, který ho držel 15 let od olympijských her 2008 v Pekingu. Byl to druhý světový rekord úvodního dne soutěží v bazénovém plavání na šampionátu ve Fukuoce. O ten první se postarala v závodě na 400 metrů volným způsobem olympijská vítězka Ariarne Titmusová z Austrálie.

Foto: Eugene Hoshiko, ČTK/AP Francouz Léon Marchand překonal nejstarší světový rekord v dlouhém bazénu.

Článek Jednadvacetiletý Marchand rozhodující náskok na soupeře i Phelpsův výkon získal na prsařském úseku. Nakonec dohmátl v čase 4:02,50 minuty, tedy o 1,34 sekundy rychleji než dlouho nepřekonatelný výkon legendárního Američana. Ten závod sledoval přímo v Japonsku a Marchandovi zatleskal, přestože právě přišel o svůj poslední individuální světový rekord. Podobně suverénně jako Marchand si počínala Titmusová na kraulařské čtyřstovce. Po loňské absenci na světovém šampionátu ukázala, kdo je královnou této distance, a vyhrála o více než tři sekundy. Výkonem 3:55,38 vylepšila o sedm desetin výkon šestnáctileté Kanaďanky Summer McIntoshové, která ji v březnu připravila o historické maximum. Daleko za Titmusovou finišovala obhájkyně titulu Katie Ledecká. Americká hvězda se v polovině závodu pohybovala mimo stupně vítězů a zrychlení jí nestačilo na lepší než stříbrnou pozici. Zopakovala umístění z OH v Tokiu, kde se s Titmusovou utkala naposledy. Mladičká McIntoshová přišla o světový rekord a nezískala ani medaili. Většinu závodu byla druhá a ještě padesát metrů před cílem držela bronzovou pozici, ale pak se před ni o 35 setin dostala Novozélanďanka Erika Fairweatherová. Mužský závod na 400 metrů volným způsobem vyhrál Australan Samuel Short. Devatenáctiletý plavec ohrožoval letitý světový rekord Němce Paula Biedermana a v závěru sváděl tuhý souboj s olympijským šampionem Ahmedem Hafnávím z Tuniska. Dohmátl v čase 3:40,68, kterým zaostal o 61 setin za historickým maximem z roku 2009, a vyhrál o dvě setiny sekundy. Po loňském zlatu na patnáctistovce a stříbru na čtyřstovce z Her Commomwealthu slavil první světový titul. Skvělý australský den podtrhla světovým rekordem 3:27,96 ženská kraulařská štafeta na 4x100 metrů ve složení Mollie O'Callaghanová, Shayna Jacková, Meg Harrisová a Emma McKeonová. Vyhráli také jejich mužští kolegové, kterým titul v téže disciplíně zajistil rychlým finišem Kyle Chalmers. Mistrovství světa v plaveckých sportech ve Fkuoce (Japonsko): Bazénové plavání - finále: Muži: 400 m v. zp.: 1. Short (Austr.) 3:40,68, 3. Hafnáví (Tun.) 3:40,70, 3. Martens (Něm.) 3:42,20, 4. Pereira de Costa (Braz.) 3:43,58, 5. Kim U-min (Korea) 3:43,92, 6. Djakovic (Švýc.) 3:44,22. 400 m pol. záv.: 1. Marchand (Fr.) 4:02,50 - světový rekord, 2. Foster (USA) 4:06,56, 3. Seto (Jap.) 4:09,41, 4. Kalisz (USA) 4:10,23, 5. Smith (Austr.) 4:10,37, 6. Clareburt (N. Zél.) 4:11,29. 4x100 m v. zp.: 1. Austrálie (Cartwright, Southam, Taylor, Chalmers) 3:10,16, 2. Itálie (Miressi, Frigo, Zazzeri, Ceccon) 3:10,49, 3. USA (Held, Alexy, Guiliano, King) 3:10,81, 4. Čína 3:11,38, 5. Kanada 3:12,05, 6. Brazílie 3:12,71. Ženy: 400 m v. zp.: 1. Titmusová (Austr.) 3:55,38 - světový rekord, 2. Ledecká (USA) 3:58,73, 3. Fairweatherová (N. Zél.) 3:59,59, 4. McIntoshová (Kan.) 3:59,94, 5. Li Ping-ťie (Čína) 4:01,65, 6. Pallisterová (Austr.) 4:05,17. 4x100 m v. zp.: 1. Austrálie (O'Callaghanová, Jacková, Harrisová, McKeonová) 3:27,96 - světový rekord, 2. USA (Walshová, Weitzeilová, Smoligaová, Douglassová) 3:31,93, 3. Čína (Čcheng Jü-ťie, Jang Ťün-süan, Wu Čching-feng, Čang Jü-fej) 3:32,40, 4. Británie 3:33,90, 5. Švédsko 3:34,17, 6. Nizozemsko 3:35,41. Vodní sporty Plavkyně Seemanová vstoupila do MS 22. místem na 100 metrů motýlek

