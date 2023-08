Galušková vyhrála juniorské MS ve slalomu, medaile mají i sestry Kneblovy

Tereza Kneblová v závodu kanoistek do 23 let zaostala za Slovenkou Soňou Stanovskou o 57 setin a vylepšila loňské čtvrté místo z šampionátu v Itálii. Letošní mistryně Evropy a obhájkyně světového stříbra v této věkové kategorii Gabriela Satková nasbírala v semifinále šest trestných sekund a skončila na první nepostupové 11. příčce.

Z trojice kanoistů do 23 let se do desetičlenného finále nikdo nedostal, nejlepší byl na 14. místě Vojtěch Heger. Finále závodu juniorských kajakářů naopak jeli všichni tři čeští reprezentanti, ale na medaili nedosáhli. Michal Kopeček byl čtvrtý s třísekundovou ztrátou na bronz.