Kajakáři po šesti letech vyhráli hlídku na MS, kanoistky byly stříbrné

Jízda jim nevycházela úplně ideálně. „Ale o tom to je, že ne vždycky je to perfektní, bez chyby a podle plánu, stejně jako v životě. Důležité je, jak se s tím popereme, když ta chyba nastane,“ řekla v nahrávce pro média Satková. Ocenila, jak to s týmový kolegyněmi zvládla. „Komunikujeme bez slov a jsme schopné odhadnout, co dělat, když se něco pokazí. O tom to dneska bylo. Krizové situace jsme vyřešily a stačilo to dneska na stříbro, to jsem fakt nadšená,“ dodala.