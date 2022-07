Kajakářky Galušková a Fišerová do finále MS nepostoupily

Jednadvacetiletá Galušková nezopakovala finálovou účast z loňského mistrovství světa v Bratislavě, kde skončila šestá. Za postupovou desítkou zaostala o 4,68 sekundy. "Měla jsem tam jeden ťuk, kterého jsem si moc nevšimla, ale věděla jsem, že by tam možná mohl být. A uteklo mi to dole, kde ty kombinace byly opravdu záludné. Na konci trati to není nic jednoduchého a mně v té jedné vyjížděčce nevyšla voda," řekla Galušková.