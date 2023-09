Kanoistka Satková si vyjela finále a olympijskou místenku pro Česko

Gabriela Satková se probojovala do finále mistrovství světa ve vodním slalomu v londýnském Lee Valley, a tím i zajistila pro české kanoistky místo do olympijské Paříže. O medaile se pojede od 14.35 (živě na ČT sport), Terezy Fišerové a Kneblová se do elitní desítky nedostaly. Nejrychlejší byla i s jedním dotykem Monica Doria Vilarrublová z Andory.

Foto: Barbora Reichová/kanoe.cz Kanoistka Gabriela Satková si v Londýně jede pro finále mistrovství světa.